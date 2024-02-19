أمير عبد اللهيان لغوتيريش: على المجتمع الدولي منع مذبحة إسرائيلية في رفح

فلسطين اليوم

أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، في رسالةٍ إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّه على المجتمع الدولي منع المذبحة بحق الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزّة.

وقال عبد اللهيان، في رسالته التي نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية، إنّه "لا شك أنّ أي هجومٍ عسكري على رفح سوف يكون بمثابة مرحلةأخرى من الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني".

وشدّد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين على أنّه من واجب الأمم المتحدة منع المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح جنوبيقطاع غزّة، موضحاً أنّ المجتمع الدولي مُطالب بألّا يسمح بـ"مذبحة في رفح"، وأنّه من الضروري لمنظمة الأمم المتحدة أن تؤدي واجباتها فيهذا المنعطف الحرج وأن تمنع وقوع المزيد من الجرائم واسعة النطاق ضد الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المدينة.

وجاء في رسالة أمير عبد اللهيان أنّه يجب وضع حدٍ فوري للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الوصول إلى المساعداتالإنسانية بغير عوائق، مشدّداً على أنّه "يقع على جميع الدول واجب قانوني وأخلاقي لوقف ومنع الإبادة الجماعية للأمة الفلسطينية".

وأوضح عبد اللهيان "لقد جمع نظام الاحتلال بين عمليته العسكرية العشوائية وحملة التجويع القاسية، من خلال حرمان سكان غزة عمداً منالغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وغيرها من الموارد الأساسية، كما جعل غزة غير صالحة للعيش من أجل إجبار الفلسطينيين على الخروجمن غزة"، مؤكّداً أنّه لا يمكن وصف هذا بأنّه أي شيء آخر غير الإبادة الجماعية.