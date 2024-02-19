الاحتلال يخطر بهدم نادٍ رياضي ومدرسة في العيسوية

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم نادٍ رياضي ومدرسة ابتدائية في بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عمارة تتضمن نادي العيسوية الرياضي الثقافي، ومدرسة رياض المجد للأطفال تُدرس الصفين الأول والثاني.

وأضافت المصادر أن العمارة المهددة بالهدم تضم ثلاثة طوابق، وينتسب إلى النادي الرياضي قرابة 500 طفل من أبناء البلدة.

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 88 منشأة في القدس المحتلة.