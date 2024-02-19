"العفو الدولية" تدعو لإنهاء الاحتلال ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري

فلسطين اليوم

شددت منظمة العفو الدولية، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، اليوم الإثنين، أنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان صدر عنها، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت ضمان عدم المساهمة في إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري، مضيفة أنه "منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج".

ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، محذرة من "العواقب الكارثية للسماح لجرائم تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".