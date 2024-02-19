الاحتلال يعتقل 7100 مواطن منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل.

وأوضحا في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.

وأضافتا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث شهدت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، وأُفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، فيما لم يتسنّ, لنا التأكد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.