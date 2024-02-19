تشييع جثمان الشهيد أنس دويكات شرق نابلس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أنس جميل دويكات إلى مثواه الأخير في قرية روجيب شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، وذلك بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد، ليلقى عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أنس دويكات (26 عاما)، عقب إصابته برصاص الاحتلال يوم أمس قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس.