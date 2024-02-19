الاحتلال يرتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تصريح صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 29092 شهيدا و69028 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.