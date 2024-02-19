عبد اللهيان: على واشنطن أن تتوقف عن النفاق بشأن العملية في رفح

فلسطين اليوم

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، الأميركيين من سلوكهم المزدوج تجاه العملية العسكرية في رفح، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار بغزة، تشجع الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة رفح وتدعمه بالسلاح.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة وبالتالي يواصل قرع طبول الحرب والتهديدات، محذراً الأميركيين من سلوكهم المزدوج.

وأكد وزير الخارجية على الموقف الواضح والمساند للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، مشدد على دعم أي حل فلسطيني يضمن أمن المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني.