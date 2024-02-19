القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة بريطانية في خليج عدن

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيانٍ اليوم الإثنين، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، وإسقاط طائرة أميركية في محافظة الحديدة جنوب وغرب اليمن.

وفي التفاصيل جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، أنّه تمّ استهداف السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليجِ عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه من نتائج العملية إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، مؤكداً: "السفينة معرضة الآن للغرق في خليج عدن وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وقال العميد سريع أيضاً إن القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية، مقاتلة بدون طيار، من طراز "MQ9" في الحديدة بصاروخ مناسب أثناء قيامهما بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الإسرائيلي.

هذا وأكدّ العميد يحيى سريع أنّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني.

وأضاف أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ عن قطاعِ غزة.