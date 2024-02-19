العدوان يدخل يومه الـ136 بمزيد من الضحايا في القصف المتواصل على القطاع

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 136، بمزيد من القصف المدفعي والغارات الجوية على مختلف المناطق في القطاع.

فقد أفاد مراسل فلسطين اليوم بسقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للمدينة وكذلك شرق مخيمي البريج والمغازي ومنطقة شمال النصيرات.

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، يواصل الاحتلال توغله في مناطق شرق المدينة بعد انسحابه من المناطق الغربية، حيث توغلت آليات عسكرية بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس فجر اليوم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر مجمع ناصر الطبي بعدما اقتحمت واعتقلت عدداً من الأطباء ونقلت المرضى إلى مبنى آخر -غير مجهز بالأجهزة الطبية اللازمة لعناية المرضى- داخل المجمع، ولا تزال تتمركز الدبابات عند البوابات الرئيسية للمستشفى.

كما يستمر حصار الاحتلال لمشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما يكثف الاحتلال قصفه وغاراته في محيط المستشفى، ويمنع دخول المساعدات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى.

وفي مدينة غزة شنت طائرات الاحتلال شنت غارة على شارع الجلاء وسط المدينة، فيما تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لمنازل المواطنين في شمال القطاع، حيث قصفت الطائرات الحربية بالأمس منزلاُ يعود لعائلة الضابوس ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والمصابين، كما تحاول فرق الإسعاف انتشال مزيد من الضحايا من تحت ركام المنزل المستهدف.

يتزامت هذا التصعيد في شمال قطاع غزة، مع استمرار المجاعة التي يعانيها السكان، في ظل إصرار الاحتلال على عدم إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية منذ أكثر من شهرين.