جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اشتباكات مسلحة

فلسطين اليوم

اقتحم عدد من المركبات العسكريّة التّابعة لجيش الاحتلال بلدة ​قباطية​ غربي ​جنين​ .

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وحاصرت مباني سكنية وأطلقت قنابل دخانية في الشوارع.

في حين اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل التّعزيزات العسكريّة إلى البلدة.

والقت قوات الاحتلال قنابل دخانيّة ووزّعت مناشير تهديد للمواطنين، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثّفت القوّات من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، عرابة وبير الباشا، والزبابدة. كما شرعت جرّافاتها بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمّرت بسطات الباعة بجانب مديرية التّربية في البلدة.