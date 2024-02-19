الاحتلال يقتحم رام الله ونابلس ويجبر مقدسيين على توقيع قرار إبعادهم عن الأقصى

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية شملت أحياء في رام الله ونابلس، منذ الليل وحتى فجر اليوم الاثنين، كما دهمت بلدة جبل المكبر جنوبي القدس وأجبرت بعض الشبان على توقيع أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ودهم جنود الاحتلال منازل في حي المصايف بمدينة رام الله وسط الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور ودفعت بآليات عسكرية في شوارع المدينة.

وكذلك اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة حيث سيّرت دورياتها رفقة آليات عسكرية ودهمت عدة أحياء.

كما اقتحمت قريتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية، ودهمت أحياء للبحث عمن تصفهم بالمطلوبين.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمال الخليل معززة بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة.

ودهمت القوات منطقة الظهر وقامت بتفتيش منازل ومحلات تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل.

وكان جنود الاحتلال قد اعتدوا بالضرب على فلسطيني في حي الراس وسط مدينة الخليل.

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.