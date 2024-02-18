المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 9 عمليات ضد مواقع جيش الاحتلال وتحشدات جنوده

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في حرج "راميم" بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ "بركان".

واستهدفت المقاومة موقع "السمّاقة" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، للمرة الثانية بعد دقائق من الاستهداف الأول، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

وقبلها، استهدفت المقاومة ‏تموضعاً لجنود الاحتلال في مستعمرة "إيفن مناحيم" بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة، مؤكّدةً إيقاع جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.‏

كما استهدفت المقاومة تموضعاً ‏لجنود العدو في مثلّث "الطيحات"، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة "يارؤون"، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيهما إصابات مباشرة.

كذلك، نشرت المقاومة بيانين، أكّدت فيهما استهداف ‌‏مجاهديها تجمّعين ‏لجنود الاحتلال أحدهما في مستعمرة "شوميرا" والآخر في محيط موقع "البغدادي"، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.