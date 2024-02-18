مسيرات وهاون وتاندوم..سرايا القدس تدك مضاجع العدو غرب غزة!

فلسطين اليوم

تخوض سرايا القدس اشتباكاتٍ عنيفةً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزّة وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدّم.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة، بالمسيرات وقذائف الهاون، واستهداف قوة متحصنة في منزل بقذائف التاندوم وإصابته بشكل مباشر.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 20 جندياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأمس السبت، أعلن "الجيش" الإسرائيلي، مقتل 573 ضابطاً وجندياً، وإصابة 2918 آخرين، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.