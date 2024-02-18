جنود الاحتلال على مواقع التواصل: احتفاء بالوحشية!

فلسطين اليوم

أظهر تحليل، أجرته صحيفة نيويورك تايمز لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جنود الاحتلال يصوّرون أنفسهم بفخر وهم يدمرون ممتلكات خاصة في قطاع غزة. منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، انتشرت عشرات الفيديوهات التي يتفاخر فيها جنود الاحتلال بجرائمهم، وهو ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل، خصوصاً منذ بدء الهجوم البري على القطاع، واتهم ناشطون، وحتى أطباء ومعالجون نفسيون، الجنود بالاضطراب، لإصرارهم على التفاخر بارتكاب جرائم في حرب هي الأعنف في العالم منذ عقود.

واستخدمت إسرائيل الجرافات لتطهير مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات في مختلف أنحاء غزة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ويُحظر على جنود الاحتلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى الذي قد يؤثر على صورة الجيش الإسرائيلي. لكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لم يتوقّف جنود الاحتلال عن مشاركة مقاطع فيديو من غزة على وسائل التواصل، حيث قدموا نظرة وحشية، وغير مصرح بها، عن العمليات على الأرض.

واطّلعت صحيفة نيويورك تايمز على العشرات من مقاطع الفيديو، التي تظهر حياة جنود الاحتلال أثناء تخريب المتاجر المحلية والفصول الدراسية في المدارس، والإدلاء بتعليقات مهينة عن الفلسطينيين، وتجريف المناطق المدنية، والدعوة إلى بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، في دليل إضافي على حجم الإجرام الذي يرتكبه هؤلاء ضد المدنيين وممتلكاتهم.