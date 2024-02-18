صحف عالمية: أطباء أجانب يفندون مزاعم الكيان الإسرائيلي بشأن مستشفيات غزة

فلسطين اليوم

واصلت الصحافة العالمية تسليط الضوء على المخاوف من إقدام جيش الاحتلال على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتداعيات التي قد تترتب على ذلك، وسط تصاعد المطالب الدولية بضرورة وضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن رفح تعيش وضعا مأساويا، وإن العشرات محاصرون في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، ورغم ذلك تصر إسرائيل على اقتحام المدينة الحدودية مع مصر غير آبهة لمناشدات أبرز زعماء العالم، وآخرهم قادة مجموعة السبع.

بدوره، خلص تحليل في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن مزاعم الجيش الإسرائيلي عن أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستعمل المستشفيات يفنّدها أطباء أجانب يعملون في مجمع ناصر الطبي.

وشدد هؤلاء الأطباء على أنهم لم يلاحظوا أي نشاط للحركة طوال وجودهم في المستشفى، ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن قوة الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات تفوق حجم أي خطر محتمل كامن فيها.

وبشأن سياسات واشنطن في الشرق الأوسط، دعا مقال للكاتب غريغ بريدي بموقع "ناشونال إنترست" الرئيس الأميركي جو بايدن إلى النأي بنفسه عن اليمين الإسرائيلي.

وقال الكاتب إن بايدن ومع التلويح الإسرائيلي باقتحام رفح سيتسبب في كارثة إنسانية وأضرار لمصالح أميركا لا يمكن إصلاحها إذا لم يُبد أي حزم إزاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن السياسة الأميركية حتى الآن عبارة عن ضوء أخضر مطلق لإسرائيل.