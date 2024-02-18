رئيس حزب الوحدة العمالية البرازيلي يلتقي هنية: ندعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال

فلسطين اليوم

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء أمس، رئيس حزب الوحدة العمالية البرازيلي، روي كوستا بمنتا، والوفدالمرافق له، حيث بحثا العديد من القضايا وخاصة المتعلقة بالتطورات الميدانية والسياسية للحرب العدوانية على قطاع غزة.

وبحسب بيان حركة "حماس"، جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة وقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية واحتياجات المواطنينالفلسطينيين في القطاع، وبدء الإعمار وإعادة بناء ما دمّره الاحتلال، وحقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى يندحر عن أرضفلسطين.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء أكد العلاقات الثنائية بين الشعبين الفلسطيني والبرازيلي، والمواقف البرازيلية الداعمة للحق الفلسطيني فيالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .

كذلك، جرى الاتفاق على استمرار التواصل والبحث المشترك في مختلف المتغيّرات والتطورات وتعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك.

كما عبّر رئيس الحركة، وبحضور عددٍ من قياداتها، عن تقديرهم لحزب الوحدة العمالية على مواقفه القوية في دعم حركة حماس، وتنظيمهالفعاليات التي ترفع أعلام فلسطين ورايات حماس.

يُشار إلى أنّ الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اتهم، في وقتٍ سابق اليوم، "إسرائيل" بارتكاب "إبادة" بحقّ المدنيين الفلسطينيين في قطاعغزّة، مُشبّهاً ما تقوم به بفظائع هتلر إبّان الحرب العالمية الثانية.