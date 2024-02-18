إعلام إسرائيلي عن الشمال: نتوقع أيام قتال إضافية بعد توعد نصر الله برد قاس جداً

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه "من المتوقّع أنّ تشهد الجبهة الشمالية أيام قتال إضافية، خاصة بعد توعّد الأمين العام لحزبالله بردّ قاس جداً".

وأضافت "القناة 12" الإسرائيلية، أنه "لهذا السبب هناك استنفار عال وجاهزية في الميدان على الحدود الشمالية".

وقالت القناة الإسرائيلية: "نحن طوال الوقت على حافة الحرب".

هذا وأشارت إلى أنّ "حزب الله موجود على الحدود ويطلق النار دائماً، والجيش الإسرائيلي يردّ وأحياناً يبادر"، مؤكدة أنّ حزب الله مستمروينجح في إطلاق النار نحو "إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الإطلاق المفاجئ للصواريخ الدقيقة من لبنان على مواقع حساسة في "إسرائيل"، منشأنه أن "يمنح حزب الله ميزة كبيرة بمجرد بدء الحرب".

وذكر الإعلام الإسرائيلي ما قاله الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قبل أيام، ومفاده أنّ "المقاومة تمتلك قدرات صاروخية هائلةودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

من جهته، قال رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، إنّ المستوطنين في الشمال، بعد 4 أشهر، "باتوا فيوضع لا يُطاق، وتحت ضغط فظيع".

ووفق ما قاله رئيس مجلس "مرغليوت"، إيتان دافيدي، فإنّ الوضع في المستوطنة "غير معقول، ولا يمكن للسكان الدخول والخروج متىأرادوا"، مضيفاً: "لا نستطيع المناورة.. نحن نختبئ خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".

وقبل أيام، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "حزب الله نجح في فرض نوع من حزامٍ أمني" شمالي فلسطين المحتلة، "بحيث باتتالمستوطنات هناك مهجورة".

ووفق "هآرتس" الإسرائيلية، فإنّ "القتال لم يتوقّف في الشمال للحظة، باستثناء أسبوع وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى في غزة، فينهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحيث إنّه لا يمر يوم من دون إطلاق القذائف المضادة للدروع والصواريخ والطائرات الهجومية من دونطيار من لبنان إلى الشمال".