وزير "إسرائيلي": المفاوضات متواصلة رغم عدم عودة وفدنا للقاهرة

فلسطين اليوم

قال وزير التعليم "الإسرائيلي" يوآف كيش، الأحد، إن هناك محادثات جارية طوال الوقت لإعادة المحتجزين "الإسرائيليين" بقطاع غزة، رغمعدم سفر وفدنا إلى القاهرة التي تستضيف المفاوضات بين (الكيان) وحماس برعاية إقليمية ودولية.

وفي تصريح لإذاعة الجيش الصهيوني، قال كيش وهو من حزب “الليكود”: عدم سفر الوفد (إلى القاهرة) لا يعني أنه لا شيء يحدث، هناكمحادثات طوال الوقت".

لكنه استدرك بالقول: “طالما أن حماس لم تتزحزح عن مطالبها غير المنطقية، فمن المستحيل دفع المفاوضات إلى الأمام، وسنواصل الضغطالعسكري لأن هذا هو الشيء الوحيد الفعّال الذي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق".

والخميس، أمر نتنياهو وفد التفاوض برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع بعدم السفر إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات الرامية للتوصل إلىصفقة لتبادل الأسرى مع حماس، دون أن يبلغ قراره للوزراء بمجلس الحرب يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية.

والثلاثاء، شهدت العاصمة المصرية جولة مفاوضات بين وفد "إسرائيلي" برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المركزيةالأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئةالبث العبرية الرسمية.

وقالت الهيئة وقتها، إن اجتماعات القاهرة انتهت “وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة”، وهو ما لا تقبله"إسرائيل".

وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” و"إسرائيل" لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرىخلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر "تل أبيب" وجود نحو 134 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادررسمية من الطرفين.