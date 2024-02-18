حكومة نتنياهو تتبنى قرارا يعارض الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية

فلسطين اليوم

وافقت الحكومة الصهيونية بالإجماع على مشروع قرار لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، وقال رئيسها بنيامين نتنياهو إن"إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية" المتعلقة بهذا الملف.

وينص القرار على أن "التسوية الدائمة مع الفلسطينيين لن يتم التوصل لها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروطمسبقة"، وأكد أن إسرائيل "ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أن "مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وقال رئيس الوزراء الصهيوني إن الموافقة على القرار الجديد يأتي بعد "ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية علىإسرائيل من جانب واحد".

وأشار إلى أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذاالترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".

وإلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في خطوة استباقية من شأنها التمهيدلتطبيق حل الدولتين، بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في كيان العدو الصهيني.

وتشن عصابات العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداءوالجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.