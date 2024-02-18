الإعلام العبري: اشتعال نيران بسفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية قبالة نهاريا

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باشتعال النيران في سفينة "دفور" (قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية) قبالة سواحل نهاريا.

وتابعت، أنّ سكاناً من نهاريا نشروا صوراً للقطعة البحرية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ السفينة التي يتصاعد منها الدخان الأسود تابعة للبحرية "الإسرائيلية".

من جهته، زعم موقع "ريل تايم سيكورتي" العبري أنّ اشتعال سفينة سلاح البحرية "الإسرائيلية" مقابل نهاريا ناتج عن "أعمال صيانة".

وقال الموقع إنه بخصوص المعلومات التي انتشرت على وسائل الإعلام، فإنّ "اللقطات تظهر منذ الصباح دخاناً أسوداً كثيفاً يخرج من قطعة دفور، لكنّ ذلك ناتج عن تشغيل المحرك ورفع عدد دوراته في الدقيقة، وهو أمر روتيني كجزء من عمليات الصيانة مما يتسبب أيضاً في تصاعد دخان أسود". حد قوله.