الأسير أبو غليون من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (47 عاما)، من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير منتصر خلال عملية خاصة عام 2004.

وأضاف أن الأسير أبو غليون خضع لتحقيق قاس لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة في سجن الجلمة، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بحقه حكما بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة لـ50 عاما.

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