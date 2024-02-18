127 شهيدا و205 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي، أن حصيلة العدوان منذ الـ7 من أكتوبر ارتفعت إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة .

وأكدت الصحة، أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض والاركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع الإسعافات وفرق الدفاع المدني من الوصول إليهم.