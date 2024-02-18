دعوات لإجراء انتخابات "إسرائيلية" عاجلة بعد الحرب

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العرية عن مسؤول كبير في حزب الليكود قوله "إن كائناً من كان رئيس للحكومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فعليه أن يترك منصبه بعد الحرب".

ويأتي هذا التصريح في إشارة إلى كلام أثار جدلاً لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي أمس السبت، جاء ردّاً على سؤال حول تحديد موعد للانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال.

وقال نتنياهو إنّ الانتخابات لها موعد بعد عدة سنوات أخرى، مقترحاً عدم الانشغال بها في الحرب، ومشدداً على الحاجة إلى الوحدة والاتحاد لدعم المجهود الحربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مسؤولين كبار في حزب الليكود يعتبرون أنّ نتنياهو لا يقرأ الواقع. ونقلت عن أحدهم قوله: "لا يهم كم يؤجل نتنياهو النهاية وكم لا يريد ذلك، في نهاية هذه الحرب سنذهب إلى انتخابات. الجميع يفهم أن هذا هو الحدث"

بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو بشدة، وصرّح قائلاً إنها إطلالة أخرى لرئيس حكومة غير كفء فقد، بكل المعايير، ثقة الجمهور منذ فترة طويلة ولا يزال يهرب من مسؤولية أكبر فشل للشعب اليهودي، بعد أن دمّر الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية.

ورأى لابيد أن الاستفاقة والدعوات لإجراء انتخابات بأسرع ما يمكن، متجذرة عميقاً في معظم المجتمع الإسرائيلي، وهي تأتي من داخل حكومة وأعضاء حزب نتنياهو، معتبراً أنّ "إسرائيل" بحاجة إلى تغيير، وأنّ الانتخابات هي أمر الساعة.

وكان نتنياهو قد دعا وسائل الإعلام، في سياق تصريحاته حول التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومته بشكل عام وضده بشكل خاص، إلى التحقيق في مصادر تمويل حملة إعلانية ضده في جادة "أيالون" تحت عنوان "إنه الرأس.. إنه مذنب". علماً أنّ قادة الحملة هم مجموعة "مقاتلو كيبور" (الغفران)، وقد ظهروا في وسائل الإعلام عدة مرات.