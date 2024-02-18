عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق شعبنا.

واستشهد عشرات المواطنين، وجُرح آخرون غالبيتهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مختلف المناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلي باستشهاد نحو 40 مواطنا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال لعدد من منازل المواطنين وسط القطاع، تحديدا في الزوايدة ودير البلح ومخيم النصيرات.

وأضافت أن 20 مواطنا استشهدوا في استهداف عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال 9 منازل في مدينة رفح، ما أدى لارتقاء 13 مواطنا، إصابة العشرات بجروح.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة رفح، بعد قصف مدفعي شمل جنوب المدينة وشرقها.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منازل مؤهولة في أحياء الشيخ رضوان، والنصر، والزيتون، والرمال، والصبرة، أدى لاستشهاد 10 مواطنين على الأقل في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.