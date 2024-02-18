واشنطن: مظاهرة تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بـ"رفع يدها عن رفح"

فلسطين اليوم

جابت مسيرة ضخمة شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، تطالب برفع يد دولة الاحتلال والحكومة الأميركية الداعمة لها عن رفح، في ظل المؤشرات على اقتراب الاجتياح البري للمدينة التي يقطن فيها معظم المواطنين بعد إجبارهم على النزوح من منازلهم.

وطالب المشاركون بضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم الإسرائيلية بحق الأبرياء الفلسطينيين.

وحط المشاركون في المسيرة رحالهم أمام مبنى الكونغرس (الكابيتول) للضغط على أعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على القطاع.

وفي السياق ذاته، خرجت مظاهرات في حي منهاتن بولاية نيويورك، ومدينة سياتل في ولاية واشنطن، وأخرى في كينغستون بولاية فيلادلفيا، للوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ورفض السياسات الأميركية بتقديم الدعم اللامحدود لسلطات الاحتلال بعدوانها على الفلسطينيين.