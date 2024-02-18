جيش الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل المواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل، واعتقلت شاباً من قرية أم صفا غربي رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشاب محمد سميح كراجة بعد اقتحام منزله في والعبث في محتوياته.

في حين اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الاحد، شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، قبل اعتقالها الشابين عز كعبي، وصلاح ابو شلال.

وكان طفلان فلسطينيان قد أصيبا بعدما اعتدى عليهما مستوطنون مدججين بالسلاح هاجموا مزارعين ورعاة ماشية في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا على المزارعين ورعاة الماشية بالضرب، ما تسبب بإصابة طفل بالقدم بعد تعرضه للرشق بالحجارة، كما أصيب شقيقه برضوض إثر ضربه من قبل المستوطنين.