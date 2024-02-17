حاكمة نيويورك تعتذر بعد الإشارة إلى ما يبرر تدمير غزة

فلسطين اليوم

اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، أمس الجمعة، عن تصريحات في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك، أشارت فيها إلى أن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مواقع عسكرية ومستوطنات في "غلاف غزة"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت هوشول، الخميس، في جزء من خطابها خلال حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك: "إذا هاجمت كندا بوفالو يوماً ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".

وأضافت في تصريحاتها التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل".