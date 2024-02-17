طبول الفرح تقرع بمخيم للنازحين في غزة.. الحب يتحدى الحرب

فلسطين اليوم

وسط مخيم للنازحين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تعلو أصوات عشرات الفلسطينيين بكلمات أغان شعبية يرددونها على أنغام طبول وموسيقى تمتزج مع ضجيج الحياة بالسوق القريب من المخيم الذي نزح سكانه من مناطق متفرقة من القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هؤلاء الفلسطينيون كانوا يحتفلون بزفاف العروسين محمود وشيماء خزيق اللذين قررا إتمام زواجهما، وبث روح الفرح في أوساط جيرانهم وأقاربهم النازحين، رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، بسبب تواصل الحرب المدمرة على غزة.

ويقطن العروسان مع أسرتيهما في مخيم "ملعب الشهيد محمد الدرة" في مدينة دير البلح منذ أكثر من شهرين، بعد أن نزحوا من مدينة غزة.

وبين عشرات الخيام البسيطة المصنوعة من القماش وقطع النايلون الأبيض، كان يتجول العريس محمود برفقة أقاربه وأصدقائه وجيرانه في موكب يؤدي فيه الشبان رقصات شعبية خاصة بالأفراح، ويرددون كلمات أغان وقصائد اعتادوا على إنشادها في مثل هذه المناسبات التي لم تنجح الحرب في القضاء عليها.