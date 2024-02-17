طبيب أميركي يروي رحلته في غزة: ما رأيته ليس حربا بل إبادة

فلسطين اليوم

كتب طبيب أميركي اسمه إرفان غالاريا بصحيفة "لو س أنجلوس تايمز" أنه غادر منزله في ولاية فيرجينيا أواخر الشهر الماضي، حيث يعمل جراحا للتجميل والترميم، وانضم إلى مجموعة من الأطباء والممرضات الذين سافروا للتطوع في غزة، وأنه رأى أن ما يجري هناك ليس حربا، بل إبادة.

وقال غالاريا إنه رأى، خلال رحلة من القاهرة إلى حدود غزة استغرقت حوالي 12 ساعة، شاحنات المساعدات الإنسانية المتوقفة، وهي تمتد على مسافة تبلغ أميالا، بسبب عدم السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأشار إلى أن ما قالته "منظمة إنقاذ الطفولة" العالمية من أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول لوحده، يفوق عدد من قُتلوا في جميع مناطق النزاع في العالم خلال 2022.

وفي روايته لمشاهداته، قال غالاريا "دخلنا جنوب غزة في 29 يناير/كانون الثاني، حيث فر الكثيرون من الشمال. شعرتُ وكأنها الصفحات الأولى من رواية بائسة. تخدرت آذاننا مع الطنين المستمر لما قيل لنا إنها مسيرات المراقبة الإسرائيلية التي تحلق باستمرار. وأزكمت رائحة مخلفات البشر الناتجة عن ازدحام حوالي مليون شخص في مساحة ضيقة دون مرافق صحية، أنوفنا. وضاعت أعيننا في بحر الخيام.

وأضاف الطبيب "بقينا في بيت ضيافة في رفح. كانت ليلتنا الأولى باردة، ولم يستطع الكثير منا النوم. وقفنا على شرفة نستمع إلى القنابل، ونرى الدخان يتصاعد من خان يونس".