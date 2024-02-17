آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد نتنياهو للمطالبة بعقد صفقة للإفراج عن الأسرى

فلسطين اليوم

تظاهر آلاف المستوطنين، اليوم السبت، في "تل أبيب" والقدس المحتلة، مطالبين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن الأسرى لدى حركة "حماس" وإجراء انتخابات برلمانية فورية.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنّ الآلاف من الإسرائيليين خرجوا في "تل أبيب" والقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وكذلك "للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست في أسرع وقت".

وفي سياقٍ متصل، قال نتنياهو، خلال مؤتمرٍ صحافي، اليوم، إنّ "إسرائيل" ستستمر في حربها حتى تحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، مشيراً إلى أنّ "معنى طلبات حماس في المفاوضات هو هزيمة إسرائيل".

يُشار إلى أنّ عائلات الأسرى الإسرائيليين تمارس ضغوطاً كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة الأسرى، بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع.