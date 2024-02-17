مجموعة السبع تحّذر من خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم السبت، عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، والعواقبالمحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وقالت إيطاليا، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، في بيان، إنّ وزراء الخارجية دعوا إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمةالإنسانية الكارثية في غزة، ولا سيما معاناة 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح".

كما "عبّروا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين، من جراء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة أخرى في تلكالمنطقة".

وأشار البيان إلى استعداد المجموعة "لدعم السلطة الفلسطينية من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية، لتمكينها من تولي المسؤولية في غزةوالضفة"، كما لفتوا إلى اعتزامهم الاحتفاظ بالأصول المالية الروسية المجمدة.

وأتى ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في ميونيخ، اليوم.