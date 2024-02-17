"حزب الله" يُنفذ 6 عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف وقصف مواقع عسكرية تابعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمالفلسطين المحتلة وفي الجنوب اللبناني.

وأعلن حزب الله، في عدة بلاغات عسكرية نشرها عبر صفحته في منصة "تيليغرام"، أن عملياته جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد فيقطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأفاد بأن ‏"مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ظهر السبت، ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة".

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر السبت، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحةالصاروخيّة ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

وتابع في بيان آخر: ‏"كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة‏وأصابوه إصابة مباشرة".

واستهدفت المقاومة الإسلامية، اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة "بالأسلحة الصاروخيّة ‏وأصابوه إصابةمباشرة"، وفق بيان لحزب الله.

وبعد عصر اليوم السبت، صرح حزب الله بأن مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

ونوه إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم السبت موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوهإصابة ‏مباشرة".

وكانت قوات الاحتلال، قد شنّت عدة هجمات واستهدفت بالمدفعية والطيران الحربي عدة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، بالإضافةلاستهداف القطاع الغربي بالرشاشات الثقيلة.