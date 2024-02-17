الاحتلال يعتقل العشرات من الطواقم الطبيّة بمجمع ناصر الطبي في خانيونس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، عدداً كبيراً من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصرالطبي في خانيونس، وذلك بعدإخضاعهم للتحقيق في "ظروف غير إنسانية".

وقالت وزارة الصحة، إنّ "قوات الاحتلال تعتقل عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي بخانيونس الذي حولته إلى ثكنةعسكرية".

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال أبقت 120 مريضا في المجمع رفقة 5 كوادر طبية فقط، وتركتهم دون كهرباء وبلا ماء ولا طعام أو أكسجين.

وبيّنت الوزارة أنّ الكهرباء لا تزال مقطوعة عن المجمع، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين، لافتة في الوقت نفسه إلى أنالاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصرالطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم.

ويتزايد القلق حيال وضع المرضى المُحاصرين في مستشفى ناصر بخانيونس في قطاع غزّة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال وقتل واعتدىعلى النازحين والمرضى بداخله.