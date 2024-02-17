رئيس مجلس مستوطنة "مرغليوت": لا نستطيع المناورة.. ونختبئ خلف الجدران في الشمال

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "وضع سكان الشمال أصبح غير مقبول"، ولا وجود لـ"الدولة" في أي مكان.

ووفق ما قاله رئيس مجلس "مرغليوت"، إيتان دافيدي، فإن الوضع في المستوطنة "غير معقول، ولا يمكن للسكان الدخول والخروج متىأرادوا"، مضيفاً: "لا نستطيع المناورة.. نحن نختبئ خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".

كما تابع: "الدولة غير موجودة في أي مكان في الشمال، ومن يدير الأمور هناك هم المدنيون".

وأشار دافيدي إلى أنّ "إسرائيل تقوم بكل ما تستطيع، من أجل عدم الدخول الى مواجهة مع لبنان، والوصول إلى تسوية سياسية"، داعياًحكومة الاحتلال إلى إيجاد حل يضمن عودة المستوطنين إلى الشمال "بشكل آمن".