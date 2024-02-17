الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 12 من طواقمنا

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 12 من طواقمه، منهم 7 من داخل مستشفى الأمل،قبل أسبوع.

وعبّر الهلال الأحمر عن قلقه الشديد على "سلامة أعضاء طواقمنا المعتقلين، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً"، مطالباً "المجتمع الدوليبالتدخّل العاجل، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن فرقنا المحتجزة، وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة فيغزة".

وصباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر في غزة أنّ طواقمه في مستشفى الأمل تعرّضت للتنكيل، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال صادرت الأموالوخرّبت الأقسام في المستشفى.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدداً كبيراً من الطواقم الطبية من داخل مجمّع ناصرالطبي، جنوبي غزة، الذي حوّلته إلى ثكنة عسكرية.