لازاريني: إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن إسرائيل تشن حملة منسّقة تهدف إلى تدمير الوكالة.

وأضاف لازاريني لمجموعة صحف تاميديا السويسرية، اليوم السبت، إن مطالبة الكيان الإسرائيلي باستقالته جزءا من هذه الحملة.

وأوضح: "في الوقت الحالي، نواجه حملة واسعة ومنسّقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا، هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة، هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".

وأشار لازاريني إلى قرارات الكنيست، لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة للأونروا، مبينا أن "كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة الإسرائيلية".