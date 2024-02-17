سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله، في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي علي عودة على هدم منزله، بحجة البناء دون ترخيص.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.