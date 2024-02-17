الصحة: 83 شهيدا بـ9 مجازر خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتكاب جيش الاحتلال، 9 مجازر بحق العائلات في القطاع أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها المقتضب اليوم السبت، إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف، والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 28858، والجرحى إلى 68677.