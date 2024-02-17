اليمن: عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف رأس عيسى في الحُدَيْدة

استهدق العدوان الأميركي البريطاني، اليوم السبت، منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمالي غربي مدينة الحُدَيْدة الساحلية، على البحر الأحمر غربي اليمن، بغارة جوية.

وأمس، شنّ العدوان الأميركي البريطاني 8 غارات على مدينة الحُدَيْدة، بحيث استهدفت غارتان مديريتي اللُحَيّة والزُّهْرة في الأطراف الشمالية لمحافظة الحُدَيْدة، واستهدفت 4 غارات منطقة الجَبّانة شمالي المدينة، ومنطقتي الجَاح في مديرية بيت الفَقيه، واستهدفت غارتان الطائف في مديرية الدُّرَيْهمي، جنوبي المحافظة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، غربيّ اليمن.