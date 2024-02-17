اليمن: عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف رأس عيسى في الحُدَيْدة

الساعة 05:04 م|17 فبراير 2024

فلسطين اليوم

ويأتي عدوان اليوم، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيانٍ استهداف السفينة النفطية البريطانية "بولوكس POLLUX" في البحر الأحمر، بعددٍ كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكّداً إصابتها مباشرةً. 