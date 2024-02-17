لبنان .. المقاومة تستهدف ثكنة برانيت والاحتلال يشن غارات على بلدات جنوبية

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية بأن صاروخين أطلقا باتجاه موقع السماقية الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإطلاق صاروخ من لبنان باتجاه برانيت دون وقوع إصابات، وأضافت بأن الجيش رد بقصف في مصدر إطلاقه.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قالت: أن "مجاهديها استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق 1 وحققوا إصابة مباشرة ".

فيما ذكر موقع حدشوت بزمان العبري، بأن "صاروخ فلق 1 سقط بمقر الفرقة 91 في بيرنيت عند الحدود الشمالية".

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 6 غارات استهدفت محيط بلدة الصالحاني جنوبي لبنان منذ صباح اليوم، كما قصفت بلدة مارون الراس بعد ظهر اليوم.