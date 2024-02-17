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"هيئة الأسرى" و"نادي الأسير":الاحتلال اعتقل 20 فلسطينياً بالضفة منذ أمس
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت (20) فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من نابلس، وأسرى سابقون، وأفراد من عائلة شهيد القدس".
وأضافت "هيئة الأسرى ونادي الأسير" في بيان مشترك اليوم أن الاحتلال اعتقل عدداً من عمال غزة من بلدة برطعة لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم.