رئيس المفوضية الأفريقية: غزة تتعرض للإبادة ونطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل

فلسطين اليوم

قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي محمد: إن "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه".

وأضاف فكي في كلمته بافتتاح القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" "نشجب العملية الإسرائيلية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية، ويجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة ذات السيادة"

وتابع فكي "أن أفريقيا تعرب عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتطالب بالعدالة"، مشيراً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصاراً لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية.

وأكد رئيس المفوضية الأفريقية دعم موقف جنوب أفريقيا، مطالباً بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف القتل في غزة.