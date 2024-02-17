مسيرة في الأرجنتين تنديدا بالعدوان على غزة ورفضا لنقل السفارة إلى القدس

فلسطين اليوم

انطلقت مسيرة سيارات ودراجات هوائية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تنديدا بالعدوان الوحشي والابادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة قطاع غزة، واستنكارا لتصريحات الرئيس خافيير مايلي بنيته نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.

وانطلقت المسيرة، التي جاءت بعنوان: "فلسطين حرة وخالية من أبارتهايد"، من أمام مسلة الأرجنتين في شارع (9 خوليو)، وصولاً الى مبنى الكونغرس، وسط تفاعل كبير من المواطنين في الشوارع.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالابادة الجماعية وقتل الأطفال والمدنيين والرافضة لنقل سفارة الارجنتين من تل أبيب الى القدس، وأخرى تطالب بوقف إطلاق النار الفوري ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وتأتي هذه الفعالية، بتنظيم اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات النقابية، وأحزاب سياسية.