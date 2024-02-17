القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف قواتها البحرية سفينة نفطية بريطانية "POLLUX" في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية،مؤكدة أنها أصابتها إصابة دقيقة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى السريع في بيان له على منصة "إكس"، استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحةِ الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِ في قطاعِ غزة.

وشدد السريع، على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن، وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.