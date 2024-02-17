"وول ستريت": أميركا تعتزم إرسال أسلحة لـ"إسرائيل" رغم سعيها لوقف النار

فلسطين اليوم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة إلى "إسرائيل" بينما تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن الإدارة الأميركية تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى " إسرائيل" من شأنها تعزيز ترسانتها العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن الرئيس الأميركي، ترجيحه أن لا تشنّ "إسرائيل" عملية واسعة في رفح، مضيفاً أنّ المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق الأسرى مستمرة.

وفي التفاصيل، قال موقع "i24news" العبري، إنّ بايدن "يأمل بأن لا تقوم إسرائيل بعملية رفح، ولا يتوقّع حدوث هذا".

وشدّد على ضرورة أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إخراج الأسرى، قائلاً: "نحن في وضع يوجد فيه رهائن أميركيون، لا يوجد إسرائيليون فقط"، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف بايدن: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وأن نعيد الأميركيين إلى وطنهم، ويجري التفاوض على الاتفاق وسنرى إلى أين سيقودنا".