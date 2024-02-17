الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية ويعتقل عمالًا من غزة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، مناطق متفرقة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات بصفوف عمال من غزة، في بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري قرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برطعة ودهمت عدة منازل المواطنين وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال،الليلة، المواطنين مصعب التلاحمة وسالم الحلبي عقب اقتحامها منطقة خرسا في مدينة دورا جنوب الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من محورها الغربي، وبلدتي بورين وعراق بورين جنوب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطنة شروق حزام، عقب مداهمة منزلها في شارع بيت إيبا غربي مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية اقتحمت قرية النصارية شمال شرق نابلس ودهمت عدة منازل، دون التبليغ عن اعتقالات.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم رائد العزة، بعد اقتحام منزله في مخيم العزة بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة وباقة الحطب شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى اسكاكا وياسوف قرب سلفيت، وبلدة كفر عين شمال غرب رام الله.