العدل الدولية تحذّر من "كابوس إنساني" و"عواقب إقليمية" في حال اجتياح رفح

فلسطين اليوم

قالت محكمة العدل الدولية إن "الوضع الخطير" في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في ردّها على طلب جنوب أفريقيا باستخدام سلطة المحكمة لوقف العملية العسكرية التي يخطط لها الاحتلال في رفح، مساء اليوم الجمعة، أن التطورات خاصة في رفح "تهدد بكابوس إنساني وعواقب إقليمية لا توصف" مؤكدة أن "إسرائيل" تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي –الشهر الماضي- باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.