الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات من "الصحة العالمية" قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس

فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية، على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، اليوم الجمعة، أن القافلة المكونة من شاحنتين، واحدة محملة بالوقود وأخرى بالماء والطعام، وتضم شخصيات أممية رفيعة المستوى، محتجزة منذ 7 ساعات، مضيفة أن الاحتلال نفذ أعمال حفر أمام القافلة وخلفها لمنع وصولها إلى المجمع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الخميس، المجمع، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

كما استهدف الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقام بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارا مشددا منذ 25 يوما.

وأجبر الاحتلال من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد.

وأعلن اليوم الجمعة، عن استشهاد خمسة مرضى في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.