الاحتلال يعتقل شابا ويقتحم بلدات في محافظة جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من بلدة سيلة الظهر على حاجز عسكري، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ربيع زبيدي على حاجز عسكري جنوب جنين.

وأضافت أن تلك القوات اقتحمت يعبد، وعرابة، وفقوعة، وجلبون، وعرانة، وعربونة، وبيت قاد.

في السياق، قالت المصادر إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خمسة شبان من قرية طورة من عائلةً قبها، أثناء تواجدهم داخل أراضي الــ48 بحجة عدم حيازتهم تصاريح.