المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 2503 مجزرة و35.775 حالة بين شهيد ومفقود

فلسطين اليوم

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2503 مجازر منذ بداية العدوان، وتسجيل 35.775 حالة بين شهيد ومفقود.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان سابق ظهر اليوم، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لـ10 مجازر بحق المدنيين خلال ال24 ساعة الماضية، وأدت الى ارتقاء 112 شهيداً وإصابة 157.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام، وعلى الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما تحدّثت الوزارة صباحاً، عن اقتحام قوات الاحتلال مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي، وإجبار النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة، إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية، في ظل تأكيد وزارة الصحة استشهاد 5 مرضى بمجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات الكهربائية، وتوقف الاكسجين فجر اليوم.

وناشدت وزارة الصحة في غزة، "كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم، في مجمع ناصر الطبي، قبل فوات الأوان"، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم، باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن محاولاتها للوصول إلى مستشفى ناصر "أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، بعد العملية الإسرائيلية"، خاصة في ظل المعلومات، تضيف المنظمة العالمية، عن وجود مرضى ومصابين بجروح خطرة داخل المستشفى.